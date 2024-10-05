На Западе призвали Украину уступить территории России

Западные дипломаты и украинские официальные лица все чаще приходят к мнению, что Киеву следует отказаться от притязаний на новые российские территории. Вместо этого Зеленскому предоставят «значимые гарантии», вплоть до приема в НАТО. При этом де-юре Запад и Киев не будут признавать суверенитет России над Крымом и новыми регионами, а станут выжидать удобного момента, как это сделала ФРГ в отношении ГДР. Об этом пишет Financial Times.

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«Предполагается молчаливое признание того, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем. Но даже это, по понятным причинам, является чувствительным вопросом для украинцев, особенно если представить его в качестве основы для компромисса с Москвой», — пишет издание.

Западный дипломат, с которым пообщались журналисты, сказал, что уступка земель ради членства в НАТО может быть «единственным выбором». Но для Киева такой подход пока остается табу, по крайней мере, публично.

«Западногерманская модель для Украины обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — пишет газета.

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В частности, за данную идею выступали Дэн Фрид (бывший помощник госсекретаря США по делам Европы), Курт Волкер (бывший посол США в НАТО и специальный посланник Дональда Трампа по Украине), предшественник Столтенберга Андерс Фог Расмуссен и пишущий редактор FT Иван Крастев.

Идея также набирает обороты в официальных политических кругах ЕС.

«Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией Украины является обязательным условием», — сказал Петр Павел, президент Чехии и бывший генерал НАТО.

При этом на Западе признают, что Москва никогда не согласится с членством Киева в НАТО и «это может спровоцировать эскалацию».

Американский историк Холодной войны Мэри Саротт утверждает, что условия членства в НАТО могут быть «адаптированы к индивидуальным обстоятельствам». Украина должна определить военную оборонительную границу, отказаться от размещения на постоянной основе войск или ядерного оружия на своей территории, если только ей не угрожает нападение, и отказаться от использования силы за пределами этой границы, кроме как в целях самообороны.

По мнению Саротт, «членство в НАТО на этих условиях будет представлено Москве как свершившийся факт».

Ранее Йенс Столтенберг, ушедший на этой неделе с поста генерального секретаря НАТО отметил, что гарантии безопасности, которые США предоставляют Японии, не распространяются на Курильские острова.

Он также упомянул ФРГ, которая присоединилась к НАТО в 1955 году, «несмотря на то, что была разделена».