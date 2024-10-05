Раскрыты детали предполагаемой сделки по окончанию украинского конфликта

Гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями могут стать основой мирных переговоров для окончания конфликта. Об этом пишет британское издание Financial Times.

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Авторы статьи указывают, что подобное решение якобы уже согласовано официальными лицами и будет выглядеть как молчаливое согласие западных стран на то, что присоединенные к России территории более не являются предметом военного спора, а их возвращение в состав Украины в будущем станет предметом дипломатического обсуждения.

Другим условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения.

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