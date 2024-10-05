В Лондоне установили табличку в память о салате, который «пережил» Трасс

Фальшивая мемориальная табличка появилась на стене одного из супермаркетов в Лондоне. Неизвестные установили её в память о салате, который «пережил» премьерство Лиз Трасс.

Как сообщила британская газета The Guardian, синюю табличку заметили возле супермаркета в лондонском районе Уолтемстоу.

«Возле магазина Tesco в Уолтемстоу установили поддельную синюю мемориальную доску в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь», — указывается в публикации.

В середине августа активисты сорвали выступление экс-премьера Великобритании, опустив за спиной Трасс плакат с изображением салата-латука.