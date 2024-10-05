Bloomberg: Банк Англии использует TikTok для охвата поколения зумеров

Банк Англии начал активно вести аккаунт в TikTok для охвата поколения зумеров, пишет Bloomberg.

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Общественное доверие к банку в последнее время упало из-за стремительного роста стоимости жизни. Согласно последнему исследованию об отношении к инфляции, наиболее недовольными оказались самые молодые возрастные группы.

Через короткие видеоролики в TikTok регулятор пытается наладить канал связи с поколением Z. Так, всего через несколько часов после объявления о первом за четыре года снижения ключевой ставки в августе в соцсети появилось видео с главой британского ЦБ, который прокомментировал решение регулятора перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Кроме того, Банк Англии старается привлекать в свои ролики знакомые молодым пользователям лица. Так, в видео регулятора появлялись звезды танцевального шоу Кертис и Эй Джей Притчарды.