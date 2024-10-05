Посол Сирии в РФ обвинил США в прямом участии в агрессии Израиля

Соединенные Штаты прямым образом участвуют в израильской агрессии в отношении Сирии, Ливана и сектора Газа, считает сирийский посол в РФ Башар Джафари.

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"Сейчас происходит обострение с израильской стороной. Израиль пересек все красные линии при прямой поддержке США", – передает ТАСС его слова.

Действия администрации президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке стали полным провалом, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, невнятные заявления Белого дома лишь показывают полную беспомощность в разрешении кризисов, а усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к тупику и десяткам тысяч жертв.

Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Он подчеркнул, что развитие российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам двух народов и направлено на упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях.