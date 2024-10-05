Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

Сирия желает присоединиться к БРИКС, страна уже направила письменную заявку. Об этом сообщил посол Сирии в РФ Башар Джаафари, передает ТАСС.

Сирийский дипломат сделал заявление на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности». Он сказал, что Дамаск очень интересуется присоединением к БРИКС.

«Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — сказал посол.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Саудовская Аравия также участвует в деятельности группы, но официально не присоединилась. На эти десять стран приходится 35,6% мирового ВВП.

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