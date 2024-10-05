Залужный объяснил, почему выступает против мобилизации молодежи

На встрече с украинскими студентами в Лондоне экс-главком ВСУ Василий Залужный заявил, что выступает против мобилизации украинцев в возрасте 18-25 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

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По его мнению, следует максимально беречь категорию 18-25 лет. Это обусловлено тем, пояснил он, что «нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет».

Залужный отметил, что эта категория — совершенно другие люди, именно они могут спасти страну.

Вместе с тем, констатировал экс-главком, в случае экстренной необходимости, если стране будет угрожать смертельная опасность, призыв молодежи все же возможен.

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Ранее депутат Рады Роман Костенко сообщил, что власти Украины обсуждают снижение мобилизационного возраста до 20 лет.