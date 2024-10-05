Митрополит УПЦ обратился с просьбой к Зеленскому

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой освободить насильно мобилизованного и отправленного на передовую сына. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил Союз православных журналистов СПЖ.

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Священнослужитель записал видеоролик, где рассказал о том, что работники военкомата похитили его наследника. По словам Лонгина, у его сына есть семья: двое маленьких детей и жена на последнем сроке беременности.

Митрополит также заявил, что сотрудники украинских военкоматов действуют незаконно и силой вынуждают людей отправляться на фронт, следует из публикации.

В конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за огромной дыры в бюджете украинское правительство предложило ввести в стране принцип «воюй или работай». По словам чиновника, такое решение поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране и вывести рынок из теневого сектора.

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В начале октября 2023 года стало известно, что украинским гражданам в даркнете предлагают приобрести поддельное свидетельство о смерти, которое поможет им избежать призыва в армию. В описании товара анонимные продавцы обещают выдать абсолютно легальное свидетельство о смерти с «проведением по всем базам».