Депутат Рады раскрыл «план Зеленского» в отношении союзников
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскрыл «план Зеленского» в отношении союзников и обвинил украинского президента в перекладывании ответственности, передает РИА Новости.
«Зеленский разыгрывает спектакль "плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации», — обозначил Дубинский.
Он также подчеркнул. что не понимает, как слова Зеленского о независимости Украины умещаются с его же «беганьем по "союзникам"».
Ранее Дубинский обвинил Зеленского в пиаре на неудачах украинских войск и игре с человеческими жизнями. В частности, он заявил, что президент Украины использовал окружение солдат ВСУ в Угледаре для «пиара» на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.