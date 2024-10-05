CNN: Израиль не дал гарантий США, что не будет бить по ядерным объектам Ирана

Израильские власти не дали Соединенным Штатам гарантий того, что не будут наносить удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

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"Мы надеемся на проявление мудрости и силы, но, как вы понимаете, никаких гарантий", - отметил представитель Госдепа.

По его словам, "трудно сказать" наверняка, планирует ли еврейское государство использовать годовщину эскалации в секторе Газа 7 октября для ответа на ракетные удары иранской республики.

"Я думаю, что в некотором смысле они хотели избежать 7 [октября], так что, по моей оценке, если что-то и будет, то скорее до или после", - добавил собеседник CNN.

Телеканал пояснил, что ранее Вашингтон поддержал намерение Израиля ответить на удары Ирана, однако предостерег от дальнейшей эскалации в Ближневосточном регионе. На данный момент, по информации CNN, у США нет ясности по поводу того, когда решение об ударе со стороны еврейского государства будет принято и воплощено.

Ранее американский журнал The New Yorker писал, что израильские ВВС не смогут уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без помощи США. Особенно это касается подземного объекта по обогащению урана в Фордо, который расположен к югу от Тегерана. Этот объект, считают журналисты, могут уничтожить только американские ВВС.