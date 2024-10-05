Лукашенко назвал фашистскими западные санкции против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика смогла адаптироваться в условиях введенных Западом фашистских санкций.
"В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - отметил Лукашенко, выступая в Микашевичах (Брестская область) на празднике Дожинки, посвященном труженикам села .
Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".