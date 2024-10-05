FT: Зеленский после начала СВО прятался от российской армии в бункерах

Украинский лидер Владимир Зеленский после начала СВО прятался от российских вооруженных сил в бункерах. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как пишет FT, поскольку Зеленский прятался от российской армии в бункерах в начале СВО и «скрывался» от ВС РФ, Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней.

Вспоминая о телефонном разговоре с Зеленским после начала операции на Украине, Столтенберг заявил британскому изданию, «этот телефонный разговор был довольно трудным». Бывший генсек НАТО не раскрыл подробностей разговора.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

До этого Столтенберг заявил, что киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией. Столтенбергу задали вопрос о том, что он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы речь шла о мирных переговорах с Россией. И тогда он напомнил о мирном договоре между СССР и Финляндией.