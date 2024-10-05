Столтенберг: Зеленский после начала СВО прятался в бункерах

Владимир Зеленский после начала спецоперации прятался в бункерах, с ним было невозможно связаться, рассказал в беседе с журналистом Генри Фоем экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет Financial Times.

Бывший генсек пояснил, что не мог найти украинского лидера в течение двух дней. Затем с Зеленским все же удалось связаться.

По его словам, первый «телефонный разговор был довольно трудным». Собеседник выражал опасения, что его скоро «поймают или убьют». Журналист отметил, что Столтенберг не посчитал нужным раскрыть, о чем еще беседовал с Зеленским.

Вместе с тем, бывший генсек вспомнил свое первое знакомство с украинским лидером, заметил, что Зеленский показался ему достаточно наивным человеком, который «задавал элементарные вопросы».

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Ранее Столтенберг сообщил, что в молодости пытался завербовать агента советских спецслужб по заданию норвежской разведки.