WSJ: системы прослушки телефонных разговоров США подверглись хакерской атаке

Американские провайдеры широкополосного доступа в интернет подверглись хакерской атаке, в результате которой хакеры получили доступ к системам прослушивания телефонных разговоров в США. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Кибератака… проникла в сети ряда американских провайдеров широкополосного доступа в Интернет, потенциально получив доступ к информации из систем, которые федеральное правительство использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров, санкционированных судом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что упомянутая атака хакеров якобы может быть связана с китайским правительством.

Как сообщает WSJ, хакеры могли месяцами иметь доступ к сетевой инфраструктуре США, которая используется для взаимодействия с законными запросами США на данные связи, «что представляет собой серьезный риск для национальной безопасности».

Источники газеты сообщили, что компании Verizon Communications , AT&T и Lumen Technologies входят в число тех, чьи системы были взломаны в результате недавней атаки.

До этого сообщалось, что иранские хакеры отправили похищенные документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом.