Оценена вероятность беспорядков после выборов в США

Какие-либо беспорядки по итогам выборов президента США в 2024 году маловероятны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.

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Аналитик назвал избирательную кампанию «депрессивной» и заявил, что он не верит в прогнозы о крупномасштабных беспорядках.

По его словам, точных прогнозов о том, кто займет место в Белом доме, сейчас дать невозможно. Однако слабый рост экономики США может помочь Дональду Трампу стать президентом. Главной неожиданностью может стать разве что третья попытка покушения на него.

После предыдущих выборов президента США 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить их итоги. Комитет палаты представителей конгресса США впоследствии заявил, что Трамп «решил попытаться остаться на посту с помощью многосоставной схемы, отменить результаты выборов и заблокировать передачу власти».

Во время нынешней кампании на Трампа было совершено два покушения: 13 июля на митинге в штате Пенсильвания и 15 сентября в гольф-клубе в штате Флорида.