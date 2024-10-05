NYT заявляет, что Путин привил Трампу негативное мнение об Украине

Президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение экс-президента США Дональда Трампа относительно Украины на личной встрече летом 2017 года. Об этом пишет американская газета The New York Times.

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Как пишет газета, 7 июля 2017 года Путин и Трамп провели встречу в Гамбурге, после которой экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание встречи».

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Как утверждает издание, Тиллерсон тогда якобы сказал:

«Нам предстоит поработать над тем, чтобы изменить мнение президента (Трампа – прим. ред.) по Украине».

Госсекретарь в рамках встречи Путина и Трампа, сообщает NYT, якобы наблюдал, как российский президент «провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента».

Как утверждается в материале статьи, президент РФ якобы тогда пренебрежительно отозвался об Украине, стремившейся вступить в Европейский союз и НАТО.

Трамп в рамках мероприятия сообщил Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине. Американский президент спросил Путина, что он думает по этому поводу, на что российский президент указал, что такой шаг со стороны США был бы ошибкой.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом республиканец достигнет «хорошего результата» для Украины.

Ранее в США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.