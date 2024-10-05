Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

В Гонконге более 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр защиты здоровья при департаменте здравоохранения.

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В результате четыре человека скончались. Всего заболел 91 человек, из них 40 выписали из больницы, 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии, четверо - в тяжелом состоянии.

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Речь идет о штамме ST283. Как показали результаты эпидемиологического расследования, до появления симптомов 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой. Заболевшие проживали в разных районах города, рыбу они купили на 47 разных рынках в 18 районах.

Местные власти призвали надевать перчатки при обращении с сырой пресноводной рыбой, воздержаться от ее употребления в недоваренном виде, а также немедленно обращаться к медикам в случае воспаления ран и лихорадки.