Анна, гадалка с района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, предсказала победу экс-главы США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости. Стрингер

По ее словам, «много людей» будут недовольны проигрышем вице-президента Камалы Харрис. Для «предсказания» Анна просит выбрать три карты и задать интересующий вопрос – по одному вопросу на каждую карту. На главный вопрос журналиста о том, кто же победит на ноябрьских выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп, Анна, перевернув карту, сразу определила: «Дональд Трамп».

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«Карта показывает мне только то, за кого голосуют люди, кого они предпочитают, она не показывает мне причину», — заявила женщина. «Эта карта означает, что страной будет руководить мужчина и что много людей недовольны тем, что женщина проиграла. Вот, что она показывает», – отметила Анна.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.