Трамп заявил, что Израилю стоит атаковать ядерные объекты Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп полагает, что не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана. Такое мнение республиканец озвучил в ходе выступления на митинге в Северной Каролине.

Трамп рассказал, что слушал выступление президента Джо Байдена, который, отвечая на вопрос о том, что он думает про Иран, сказал: "Пока они не бьют по ядерным штуковинам".

"Он не прав. Разве не туда надо бить?" - цитирует РИА Новости выступление Трампа.

Политик отметил, что понимает мощность ядерного оружия, однако убежден, что Байден должен был ответить иначе.

"Ответ должен был быть: "Сначала бейте по ядерному, об остальном будем волноваться позже", - убежден республиканец. Он добавил, что нужно быть полностью готовыми к любому развитию событий.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден выступает против атаки Израиля на ядерные объекты.

Между тем, по данным газета The Wall Street Journal, Израиль предупреждал Иран, что в случае любого удара по своей территории независимо от его масштабов, готов нанести прямые удары по иранским объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры.