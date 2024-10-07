Риттер: Зеленский находится в бедственном положении, а его просьбы не выполняют
Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом.
По его словам, Зеленский готов идти на любые безумные шаги, чтобы показать всему миру, что он держит ситуацию под контролем.
Также глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что из-за Зеленского Украина обречена на уничтожение.
В País ранее писали, что союзники Киева начали давить на Зеленского для завершения конфликта.