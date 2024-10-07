Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что Владимир Зеленский пребывает в тяжелейшем положении из-за невыполнения союзниками своих обещаний перед Киевом.

«Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками», — отметил Риттер.

По его словам, Зеленский готов идти на любые безумные шаги, чтобы показать всему миру, что он держит ситуацию под контролем.

Также глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что из-за Зеленского Украина обречена на уничтожение.

В País ранее писали, что союзники Киева начали давить на Зеленского для завершения конфликта.