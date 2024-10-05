В США оценили вероятность беспорядков после выборов в стране

Президентские выборы в США, намеченные на ноябрь этого года, не вызовут крупномасштабных беспорядков в стране. Такую оценку высказал в разговоре с РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.

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По его словам, не стоит опасаться повторения сценария 6 января 2021 года, последовавших за поражением экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Тогда толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия. При этом собеседник агентства отметил, что «это уже третьи выборы, которые будут совершенно депрессивными».

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Ранее две трети населения США встревожились из-за возможных беспорядков после президентских выборов в ноябре этого года. В опросе приняли участие 3934 взрослых американцев.