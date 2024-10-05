Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку

Президент США Джо Байден, отказавшийся от участия в выборах 2024 года, пошутил, что вернулся в борьбу за высший государственный пост.

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Как сообщает ТАСС, американский лидер отвечал на вопросы журналистов в Белом доме.

Байден усомнился, что президентские выборы в США пройдут мирно

Один из репортеров поинтересовался у Байдена, может ли он пересмотреть свое решеие о снятии с выборов и вернуться президентскую гонку.

"Я вернулся", - ответил Байден, вызвав смех в зале.

Напомним, действующий президент США должен был представлять Демократическую партию на выборах 5 ноября. Однако Байден отказался от переизбрания после неудачных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Байден поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис.