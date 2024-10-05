Трамп считает, что Израилю стоит ударить по ядерным объектам Ирана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Северная Каролина выразил мнение, что Израиль может наносить удары по ядерным объектам Ирана.

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Президент США Джо Байден ранее заявлял, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

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"Я думаю, что он [Байден] неправ. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар? Ядерное оружие - это самый большой риск, - сказал он, комментируя слова действующего главы американской администрации. - Когда его спрашивали об этом, ответ должен был быть следующим: сначала бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном после".

Трамп добавил, что США "нужно быть готовыми" к подобному развитию событий.

Американский журнал The New Yorker писал, что израильские ВВС не смогут уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана без помощи США. Особенно это касается подземного объекта по обогащению урана в Фордо, который расположен к югу от Тегерана. Этот объект, считают журналисты, могут уничтожить только американские ВВС.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб пообещал "выбрать время" и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.