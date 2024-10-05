«Позор». В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана «Хелен»

Конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в отсутствии реакции на разрушительные последствия урагана «Хелен», унесшего жизни более 200 человек и причинившего значительный ущерб нескольким штатам, включая Флориду и Джорджию, сообщает РИА Новости.

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«Слово «позор» не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует. Перенаправив миллиарды долларов…на помощь нелегальным иммигрантам, [вице-президент] Камала Харрис отвернулась от американцев в их самый тяжёлый момент», — заявил парламентарий.

Байден не захотел помогать пострадавшим от урагана американцам

Стихия повредила американскую энергосистему. Без электроснабжения остались около 1 миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина. В Северной Каролине без электричества остаются около 90% домохозяйств. Энергетическая инфраструктура оказалась под водой. Также повреждены системы водоснабжения и связи, транспортная инфраструктура.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях недостаточно средств для борьбы с последствиями стихии на оставшийся срок сезона ураганов.