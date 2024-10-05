В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным

Движению «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация) необходимо сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, чего пока сделать не удалось. Об этом Замир Кабулов.

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«Пока нет, это впереди», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва много раз указывала талибам на необходимость выполнения данного условия для того, чтобы «Талибан» был признан легитимной властью в Афганистане.

МИД России раскрыл отношение к проблеме прав женщин в Афганистане

Осенью 2021 года движение пообещало сделать афганское правительство более инклюзивным, включив туда представителей ряда национальностей — пуштунов, узбеков, таджиков и других.

Ранее Замир Кабулов заявил, что проблема прав женщин является внутренним делом Афганистана, в связи с чем этот вопрос был снят с повестки дня в российско-афганских отношениях. Специальный представитель президента отметил, что Москве при этом «может не нравиться, что происходит у афганцев».

*запрещенная в России террористическая организация.