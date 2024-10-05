СМИ: американцы возмутились миллиардами для Киева на фоне урагана в США

Жители США возмутились объемом финансовой поддержки пострадавшим от последствий урагана "Хелен" в сравнении с объемами предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщил журнал Newsweek.

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"Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, несколько американцев высказались в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана недостаточны, если сравнивать с одобренным США объемом помощи Украине с начала конфликта", - говорится в сообщении.

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Издание уточняет, что с 2022 года ответственные за предоставление поддержки Украине фонды получили из бюджета США порядка $176 млрд, в то время как программы помощи при стихийных бедствиях при Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях получали лишь около $20 млрд в год.

1 октября министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас проинформировал, что процесс устранения последствий обрушившегося на США урагана "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим. По оценкам специалистов финансовой компании Moody’s Analytics, экономический урон от урагана "Хелен" составит около $34 млрд.