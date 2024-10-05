В США назвали одно из преимуществ России в конфликте на Украине

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России работает с огромной скоростью, что позволяет РФ эффективно снабжать авиацию в конфликте на Украине. Данное преимущество России назвал журнал The National Interest.

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При этом, считают авторы материала, предоставленные Киеву истребители F-16 не смогут обеспечить преимущество над авиацией РФ.

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«Небольшое количество этих устаревших систем, которыми украинцы, возможно, даже могут управлять, не имея достаточной подготовки, не помешает и не помешало российским ВВС выступать в качестве эффективного средства в небе над Украиной», — отмечается в материале.

Ранее аналитик Энтони Дж. Константини заявил, чтоо российский истребитель Су-35 способен конкурировать с иностранными аналогами — в том числе с боевыми машинами США — даже в обозримом будущем. По его оценке, Су-35 имеет уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также доказанную боевую мощь.