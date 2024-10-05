Лукашенко назвал условие для объявления войны

Александр Лукашенко заявил, что атака на вертолет президента Белоруссии станет поводом для объявления войны. Об этом сообщает БелТА.

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Он рассказал, что во время его инспекции по регионам в небе были замечены беспилотники. Из-за этой «мелкой пакости», вкупе с неблагоприятными метеоусловиями, было принято отложить полет в Пинский район на час.

Лукашенко: Моя главная задача - не допустить втягивания Белоруссии в войну

«Сбить вертолет президента — это война», — сказал глава государства. При этом он выразил уверенность, что украинцам не нужно такое развитие событий. «Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу, — отметил Лукашенко. — Мы на это реагируем молча, но даем понять, что в случае, если не дай Бог что, придется отвечать. Ответить есть чем».

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика немедленно примет ответные меры в случае, если выяснит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно использовали беспилотники для удара по территории страны. По словам дипломата, в настоящее время «Минску объясняют, что залеты этих беспилотников — это неумышленное действие» в результате отклонения дронов от намеченного курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.