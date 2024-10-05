В Германии обратили внимание на резкий рост антисемитизма

В Германии участились случаи проявления антисемитизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

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В ведомстве рассказали, что с октября прошлого года, когда Израиль подвергся нападению со стороны радикального палестинского движения ХАМАС, был зафиксирован двукратный рост преступлений на почве антисемитизма. Отмечается, что до атаки на еврейское государство их число составляло около 1,6 тысячи, а после оно превысило 3,2 тысячи.

Германия пошла на радикальный шаг

Ранее МВД Германии сообщило, что антисемитам будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Согласно законопроекту, людям, совершившим антисемитские действия, никогда не будет предоставлено гражданство ФРГ.