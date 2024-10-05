Столтенберг заявил о связях с разведкой СССР

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, покинувший свой пост на этой неделе, дал большое интервью Financial Times, в котором рассказал о контактах с советским разведчиком Борисом Кирилловым и заверил, что он не разболтал Москве ни одного секрета. По просьбе норвежской контрразведки он пытался переманить сотрудника КГБ на сторону Осло, но ничего не вышло.

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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что, когда он был молод и возглавлял Лигу рабочей молодежи , регулярно встречался в ресторане с сотрудником КГБ. Эти встречи проходили в Норвегии.

Столтенберг считает, что военный потенциал Европы уступает российскому

«Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно», — заявил он в интервью Financial Times.

Речь идет о 1980-х, когда Столтенбергу было чуть больше 20 лет.

«Стеклов» и «Кириллов»

Как утверждает Столтенберг, все началось с того, что его «просто пригласили на обед».

«И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — вспоминает он.

Бывший генсек НАТО признался также, что однажды попытался переманить Бориса Кириллова на сторону Норвегии, соответствующий приказ поступил от контрразведки страны.

«Я знаю тебя, ты знаешь меня, если хочешь соскочить: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся», — рассказал Столтенберг о том, что говорил своему «приятелю».

Кириллов предложение отверг.

По словам Столтенберга, намного позже он узнал, что в КГБ ему даже придумали кодовое имя — Стеклов. Согласно расследовательской программе NRK Brennpunkt, досье с присвоением кодового имени составлялись, когда потенциальный рекрут рассматривался как «конфиденциальный контакт» или «переходил на более высокий уровень обработки».

В своей книге под названием Min historie (Моя история) Столтенберг ранее уже писал о встречах с атташе по культуре в советском посольстве Кирилловым, который на самом деле работал на КГБ. При этом будущий глава Североатлантического альянс описывал собеседника как «знающего и интересного».

По информации NRK, Кириллов действительно был советским шпионом и офицером КГБ, у которого была одна главная задача — вербовать политиков и других норвежцев в качестве агентов.

Столтенберг в свою очередь отмечает, что в то время не занимал никакой госдолжности и «никогда не беспокоился о том, что скажу слишком много, потому что не знал никаких секретов».

Связи с СССР и Россией

Как напоминает Financial Times, отец Йенса Столтенберга — норвежский политик Торвальд Столтенберг — был знаком с советским разведчиком Виктором Грушко, отцом нынешнего замглавы МИД России Александра Грушко.

«Торвальд считал, что мы должны говорить со всеми, чтобы мы могли лучше понимать друг друга. И он сказал: «Лучше всего поговорить с КГБ. У них самые умные люди и лучшие связи в Москве»», — писал Столтенберг в своей книге.

В прошлом у Столтенберга были неплохие отношения с Москвой. Будучи премьер-министром Норвегии, он выступил посредником в сделке, которая положила конец 40-летнему пограничному спору с Россией в Баренцевом море в 2010 году.

Столтенберг покинул пост главы НАТО 1 октября. В ходе выступления с прощальной речью в Брюсселе он подчеркнул, что альянс до последнего надеялся сохранить диалог с Москвой, а ответственность за его полное отсутствие сейчас лежит на российской власти.

«Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями», — сказал он.

По словам Столтенберга, Совет Россия-НАТО создавался даже в январе 2022 года, когда на Западе «уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении».