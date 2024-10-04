Если Украина хочет стать частью Европы, то ей придется подчиняться польским и венгерским требованиям и взглядам на историю. Но есть и другой способ – присоединиться к России. Об этом заявил киевский телеведущий Виталий Портников.

«Нам в любом случае придется этот вопрос с Польшей решать. Но он не ближнего будущего, потому что процесс вступления в ЕС занимает до 10 лет. Мы не знаем, какой будет ситуация в 30-33 годах. Польша четко говорит, что тема эксгумации будет частью первого раздела переговоров о вступлении Украины в ЕС. Если мы не закроем первый раздел, мы не перейдем до второго», – пояснил Портников в эфире украинского телеканала.

По его словам, украинцам придется считаться с польским взглядом на историю, а также с венгерскими требованиями. Если же Киев этого не хочет, то может «спокойно стать частью РФ и забыть обо всем этом».

«Никто не будет нам больше морочить голову. Версия истории будет советская, все мы будем рассказывать, какие поляки империалисты и убийцы со всех ТВ-каналов, правда, по-русски. Но все равно – удовлетворение будет невероятное. Нужно просто договориться с Москвой», – отметил эксперт.

Напомним, в Киеве заявили, что «дохлой и гнилой» Украине не нужны границы 91-го года.