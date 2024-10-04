Байден дал совет Израилю

Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы советовать Израилю наносить удары по нефтяным объектам Ирана, предложив рассмотреть альтернативные меры.

«Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», – сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос о возможных ответных мерах Израиля на действия Ирана, передает ТАСС.

Байден подчеркнул, что Израиль еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Байден выступил против нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

На вопрос о влиянии США на решения израильских властей Байден ответил, что американские и израильские команды по национальной безопасности тесно взаимодействуют.

«Наши команды поддерживают связь по 12 часов в сутки. Они постоянно контактируют», – добавил он.

Президент также отметил, что Израиль имеет право защищать себя от нападений, включая те, которые совершает Иран.

При этом Байден подчеркнул важность минимизации жертв среди мирного населения.