Таджикистан обвинил Россию в «нарушении прав и свобод» своих граждан при въезде в РФ. Об этом заявил таджикистанский премьер Кохир Расулзода на заседании межправительственной комиссии.

«Из Таджикистана все чаще не пускают в РФ, либо депортируют из страны под расплывчатой формулировкой „обеспечения безопасности“. Нас тревожит тенденция нарушения основных прав и свобод наших граждан», — приводит ТАСС заявление Расулзода.

По мнению премьера, дети и пожилые из Таджикистана вынуждены днями ждать на границе России «позволения въехать». При этом, по его данным, среди российского бизнеса растет спрос на трудовые ресурсы из Таджикистана. Расулзода призвал российские власти принимать «эффективные решения» в сфере миграционной политики, чтобы укреплять взаимопонимание между странами.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли рейды по строительным объектам. Было составлено около 1 500 протоколов. Около 200 иностранных граждан были задержаны и отправлены в центр временного содержания для депортации на родину из-за своего нелегального пребывания в стране. Ранее директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для иностранцев, что соблюдают законы. Сейчас, согласно данным МВД, в стране нелегально присутствуют около 630 тысяч мигрантов. Большинство из них — уроженцы Таджикистана, Киргизии и Узбекистана передает RT.