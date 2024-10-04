Гуцул уличила власти Молдавии в тайном посещении Гагаузии

Гуцул рассказала о тайном посещении Гагаузии молдавскими властями
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что представители молдавских властей тайно посещают автономию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Гуцул, они делают это втайне, чтобы не встречаться с местным руководством. Как считает политик, представители Кишинева делают это, чтобы продвигать в Гагаузии «различные проекты».
«В преддверии выборов члены правящей партии "Действие и солидарность" стали чаще приезжать в Гагаузию, однако делают это тайно. Они игнорируют власти автономии. Чуть ли не каждый день к нам приезжают депутаты или члены правительства, предлагая примарам лояльным Кишиневу, различные проекты. Хотя четыре года подряд власти забывали про нашу автономию», — рассказала она.
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