Гуцул уличила власти Молдавии в тайном посещении Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что представители молдавских властей тайно посещают автономию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гуцул, они делают это втайне, чтобы не встречаться с местным руководством. Как считает политик, представители Кишинева делают это, чтобы продвигать в Гагаузии «различные проекты».

«В преддверии выборов члены правящей партии "Действие и солидарность" стали чаще приезжать в Гагаузию, однако делают это тайно. Они игнорируют власти автономии. Чуть ли не каждый день к нам приезжают депутаты или члены правительства, предлагая примарам лояльным Кишиневу, различные проекты. Хотя четыре года подряд власти забывали про нашу автономию», — рассказала она.

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