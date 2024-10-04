Таджикистан заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что граждан его страны все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд или депортируют из страны под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Его слова передает ТАСС.

По его словам, срок ожидания на въезде в Россию составляет часы и дни, а среди задержанных — члены официальных делегаций, студенты, дети и старики. Расулзода при этом отметил, что в российских организациях растет спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. Политик призвал принимать эффективные решения для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.

В сентябре издание Asia-Plus писало, что трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в России. Отмечается, что трудовые мигранты из Таджикистана, приезжающие на работы в РФ, сообщают о «тяжелых трудовых условиях и ограниченном медицинском обслуживании». По данным издания, в 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей. При этом врач Комрон Парпиев сообщил, что деятельность мигрантов не повышает риск заражения, но способствует распространению инфекций.