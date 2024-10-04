Президент Аргентины во время выступления в ООН повторил речь героя сериала

Президент Аргентины Хавьер Милей во время выступления в ООН повторил речь вымышленного главы США Джозайи Бартлетта из сериала «Западное крыло». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на британское СМИ.

«Мы верим в свободу слова для всех, мы верим в свободу вероисповедания для всех, мы верим в свободу торговли для всех. И поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро отражается на других, мы считаем, что все люди должны жить свободно от тирании и угнетения, будь то политическое угнетение, экономическое рабство или религиозный фанатизм», — сказал Милей во время выступления в ООН 24 сентября, добавив, что достичь этого можно только дипломатическими, экономическими и материальными путями.

При этом в 15-м эпизоде четвертого сезона сериала «Западное крыло» Бартлетта обращается к своим помощникам в Овальном кабинете Белого дома с идентичной речью, отличаются лишь несколько синонимов.

Предполагается, что данное совпадение не является случайностью, поскольку советник Милея по коммуникациям Сантьяго Капуто является большим поклонником этого телефильма.