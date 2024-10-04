Столтенберг допустил, что Украине придется отказаться от утраченных земель

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times допустил, что, возможно, Украине придется отказаться от утраченных в ходе конфликта с Россией территорий. Об этом он заявил в контексте возможных мирных переговоров.

В интервью норвежскому политику был задан вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно перспективы мирных переговоров с Москвой. В ответ Столтенберг вспомнил Московский мирный договор между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 годов, который изменил советско-финскую границу.

Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу, — сказал экс-генсек.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости предоставить Киеву место в Североатлантическом блоке. Он считает невозможным достижение стабильной безопасности в Европе без «сильной Украины».

До этого Столтенберг в прощальном интервью назвал усиление коллективной обороны НАТО своим главным достижением за 10 лет руководства Альянсом. Самым большим провалом и разочарованием стал выход из Афганистана. Также катастрофой, по его словам, стал конфликт на Украине.