Иран сделал заявление о вводе войск в Ливан

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что его страна не хочет вводить свои войска в другую страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

По словам Джелали, Ливан сам способен защитить себя, поскольку у него есть в этом большой опыт. Он также добавил, что движение «Хезболла» также не нуждается в чьей-либо помощи.

«Смотрите, мы не хотим вводить войска в другую страну. Мы считаем, что ливанский народ и "Хезболлах" в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя. И ливанский народ — очень сильный народ. У них есть большой опыт с учетом предыдущих войн», — заявил он.

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