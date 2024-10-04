Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку

Президент США Джо Байден, отказавшийся от участия в выборах 2024 года, пошутил, что вернулся в борьбу за высший государственный пост.

Американский лидер отвечал на вопросы журналистов в Белом доме. Его спросили, может ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться президентскую гонку.

"Я вернулся", - ответил Байден.

Предполагалось, что Байден будет представлять Демократическую партию на выборах 5 ноября, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис. Ее кандидатуру официально утвердили делегаты в августе на съезде Демпартии в Чикаго.