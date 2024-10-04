Байден дал прогноз по президентским выборам в США

Президент США Джо Байден усомнился в том, что выборы главы государства в ноябре пройдут мирно.

"Я уверен, что они [выборы] будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Вещи, которые говорил [экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд] Трамп, вещи, которые он говорил в прошлый раз, когда ему не понравились итоги выборов, были очень опасными", - добавил американский президент.

Байден также утверждал, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не заявлял о том, что примет любой исход гонки.

"Они даже не приняли результаты прошлых выборов. Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать", - подчеркнул он.

Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, а Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.