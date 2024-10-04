Раскрыто, как передача Чагоса поменяет расклад сил в Индийском океане

Передача Великобританией архипелага Чагос Маврикию стала победой Глобального Юга, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. Однако это вряд ли сильно повлияет на расклад сил в регионе, добавил он, так как на островах останется британская военная база.

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Британия просто будет арендовать военную базу, и она будет использоваться британскими военно-морскими и, возможно, военно-воздушными силами. Такая аренда будет носить долгосрочный характер. Поэтому особенно переоценивать значение этого события не следует, — заявил эксперт.

Сейчас Аргентина пытается повторить успех Маврикия и вернуть себе спорные с Великобританией Фолклендские острова. Впрочем, пока Кортунов считает это маловероятным. Он заметил, что для этого на архипелаге потребуется провести референдум.

Едва ли те британцы, которые живут на Фолклендских островах, готовы перейти под юрисдикцию Аргентины. Поэтому я не думаю, что их статус изменится. Тем более, что за эти острова Великобритания вела войну, были серьезные потери. Это обстоятельство еще больше затрудняет их передачу. Хотя ничего исключать нельзя. На каком-то этапе такое может стать возможным, но не очень скоро, — предположил собеседник.

Ранее канал BBC со ссылкой на правительство Великобритании сообщил, что королевство вернет архипелаг Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия. Острова входили в состав одной из британских колоний с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Лондон отделил Чагос. Маврикий, в свою очередь, спустя три года обрел независимость, а архипелаг остался британской территорией. Споры за контроль над ним продолжались несколько десятков лет.