Бывший генсек НАТО рассказал об обедах с разведчиком из КГБ

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в молодости встречался с советским сотрудником КГБ, которого он пытался переманить на сторону Запада. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, в 1980-х годах молодой Столтенберг возглавлял Лигу рабочей молодежи в Норвегии, которая являлась левосоциалистической партией. Он рассказал, что какое-то время ходил на обеды в ресторан в Осло, куда к нему приходил сотрудник КГБ по фамилии Кириллов. Впрочем, бывший генсек подчеркнул, что «не делал ничего такого, за что было бы стыдно».

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При этом Столтенберг добавил, что эти встречи были «очень странными», однако он продолжал на них ходить. Кроме того, контакты с КГБ одобрил его отец, предложивший согласовать их со спецслужбами Норвегии.

«В 1991 году норвежская контрразведка пришла ко мне и спросила, не могли бы вы помочь нам убедить Кириллова стать перебежчиком? Я знал этого парня десять лет. Во время последнего обеда я сказал: “Я знаю тебя, ты знаешь меня, если хочешь соскочить: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся”», — продолжил Столтенберг.

Согласно рассказу Столтенберга, Кириллов это предложение отклонил, но и сам попытался завербовать будущего генсека НАТО. При этом еще в 2000 году спецслужбы Норвегии признали, что Столтенберг подробно рассказывал им о встречах с Кирилловым, и сам не допустил утечки информации.

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