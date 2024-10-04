В Раде сделали заявление о возможном увольнении Буданова* и Умерова

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что совместное фото руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), министра обороны Рустема Умерова и Владимира Зеленского может являться подтверждением слухов о том, что украинский президент собирается провести увольнения высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

© Соцсети

По словам Дубинского, Зеленский уже и раньше публиковал фотографии с чиновниками, которых он потом увольнял. В качестве подтверждения своих слов депутат привел случай с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, и даже им самим.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды"», — заявил Дубинский.

Ранее появилась информация, что Зеленского может уволить Сырского, Буданова и Умерова.