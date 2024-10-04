Не все население Западной Украины настроено агрессивно по отношению к России и русским, заявила NEWS.ru председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, часть жителей этого региона чтит совместную с РФ культуру.

Я знаю людей, которые сейчас находятся на Западной Украине, в том числе во Львове, и которые к России относятся очень положительно, выступают за интеграцию Украины с РФ, поддерживают нашу общую историю и культуру. Поэтому считать, что там живут только те, кто ненавидит Россию, русский язык и русскую культуру — совершенно неправильно, — пояснила эксперт.

Тем не менее, подчеркнул Шеслер, подавляющее большинство местного населения так или иначе пропитано идеологией неприятия России. Речь идет о жителях Галичины, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, отметила собеседница.

Это исторический факт, сложившийся в ХХ веке. Так было не всегда: в годы Первой Мировой войны львовские русофилы встречали Николая II с цветами. Но время, этнический состав и настроения населения изменились, и Львов стал рассадником националистической идеологии, — добавила Шеслер.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков рассказал о желании Польши вернуть контроль над землями Западной Украины. По мнению политика, с этим связано недавнее обострение в отношениях Киева и Варшавы, которая напомнила о связях Украины с Адольфом Гитлеры в годы Второй мировой войны.