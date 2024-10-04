Столтенберг признал переход красных линий России

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс переходил красные линии России и его членам это пока сходило с рук. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times (FT).

«Конечно, необходимо останавливаться и задумываться о том, что, возможно, такие действия слишком опасны. Но альтернативу — отказ от поддержки Украины из-за какой-то риторики — на самом деле нельзя рассматривать всерьез», — сказал Столтенберг.

Кроме того, бывший генсек альянса обвинил российское руководство в том, что оно якобы пытается блефовать, говоря о красных линиях.

Столтенберг сделал намек по территориям Украины

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия не блефует, укрепляя свою безопасность в ответ на действия недружественных стран. Он призвал западные страны «услышать сигналы из Москвы».