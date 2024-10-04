МУС рассекретил шесть выданных в контексте ситуации в Ливии ордеров на арест

Международный уголовный суд (МУС) предал гласности шесть ордеров на арест, которые были выданы в контексте расследования ситуации в Ливии. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

В нем отмечается, что ордера рассекречены в отношении шести человек за предполагаемые преступления, совершенные в городе Тархуна. Им вменяются убийства, пытки, жестокое обращение и сексуальное насилие.

"Трое из шести подозреваемых возглавляли группировку "Аль-Каният", которая контролировала Тархуну по крайней мере с 2015 года по июнь 2020 года, когда правительственные войска вытеснили ее, - отметил прокурор МУС Карим Хан. - Трое других подозреваемых работали в ливийском секторе безопасности и были связаны с "Аль-Каният" в то время, когда совершались предполагаемые преступления".

Лидера вооруженной группировки "Аль-Каният" Мухаммеда аль-Кани, входящего в число разыскиваемых МУС лиц, неоднократно обвиняли в массовых расправах над местными жителями. После перехода Тархуны под контроль правительственных сил там были найдены несколько братских могил и эксгумированы сотни тел.

Сами ордера были выданы в апреле и июле 2023 года, однако в интересах следствия они не рассекречивались. Теперь же прокурор решил, что обнародование этих документов может способствовать скорейшему аресту и отправке подозреваемых под суд.

Ливийское досье было передано для изучения в МУС в соответствии с резолюцией 1970 Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011 года. Решение о начале расследования ситуации в Ливии было принято инстанцией 3 марта 2011 года.