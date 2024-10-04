Зеленский провел заседание военного штаба у границы с Россией

Владимир Зеленский провел в Сумской области, которая находится у границы с Россией, заседание военного штаба. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

В Сумскую область он приехал вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Я провел здесь совещание штаба, и главный вопрос — это защита нашей инфраструктуры, нашего энергетического сектора и работа противовоздушной обороны», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что заслушал доклады военно-воздушных сил, командования группировки войск «Восток», министра энергетики Германа Галущенко, представителей государственных энергокомпаний и руководителей всей вертикали власти между правительством и общинами.