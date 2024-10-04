В ООН отреагировали на приглашение Гутерриша на саммит БРИКС в Казани

Организация Объединенных Наций (ООН) уже осведомлена о приглашении генерального секретаря Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, но пока не готова говорить о его расписании. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, слова которого передает ТАСС.

«Мы осведомлены о приглашении. У меня пока нет информации о грядущих поездках», — заявил он.

4 сентября глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов заявил, что Гутериш примет участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

До этого Гутерриш заявил, что встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если поступит такое предложение.

Кроме того, Гутерриш принял участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в Астане 3–4 июля.