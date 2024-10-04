Столтенберг сделал намек по территориям Украины

Украина может быть вынуждена отказаться от территорий, которые она потеряла в ходе конфликта с Россией. На это в интервью газете Financial Times намекнул экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Финляндия отважно сражалась против Советского Союза в 1939 году. Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили 10% своей территории. Однако они получили безопасную границу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, что бы он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров между Москвой и Киевом.

По словам экс-главы альянса, подвижки на этом направлении возможны после ноябрьских президентских выборов в США.

"После выборов может возникнуть новый импульс, новая попытка сдвинуть ситуацию с места, однако не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться. Это может быть попытка изменить положение на поле боя, одновременно обеспечивая движение у переговорного стола. Решение [о начале переговоров] по-прежнему остается за Украиной. Однако нам нужно создать условия, при которых они смогут сесть за стол переговоров с русскими и получить нечто приемлемое, <…> что-то, что позволит им остаться независимым государством", - заявил норвежский политик.

Столтенберг также считает, что Украина сможет стать членом НАТО даже в том случае, если ее фактические границы не будут совпадать с признаваемыми международным сообществом.

"Существуют способы это обойти", - сказал он. "При наличии воли решение всегда можно найти. Однако должна быть та линия, после перехода которой будет задействована пятая статья [договора о НАТО], и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - добавил Столтенберг.

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Он также заявил, что, занимая свой пост, выступал за то, чтобы оказывать Киеву больше военной помощи и переходить красные линии, которые проводили в России. Он утверждал, что членам НАТО это пока сходило с рук, и обвинил российское руководство в том, что оно пытается блефовать.