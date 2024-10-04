Макрон назвал способ достичь мира на Ближнем Востоке

Урегулирование палестино-израильского конфликта может быть обеспечено только на основе принципа сосущестовования двух государств. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на открывшемся в коммуне Виллер-Контре близ Париже саммите Международной организации франкофонии.

"Невозможно обеспечить мир на Ближнем Востоке, не признав принцип сосуществования двух государств", - подчеркнул Макрон.

При этом он выразил поддержку Ливану, указав, что "суверенитет этой страны оказался сейчас под угрозой".

Макрон сказал, что рассчитывает на поддержку франкоязычными государствами позиции Парижа в украинском конфликте. В связи с этим заявлением президента агентство AFP отмечает, что целый ряд государств глобального Юга отказался присоединиться к позиции Запада в этом вопросе.

Французский язык, на котором сегодня говорят на планете более 320 млн человек, является пятым в мире по распространенности. Саммит Международной организации франкофонии проходит на территории Франции впервые за последние три десятилетия. В состав организации входят 88 государств.